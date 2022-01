Opinie Zakelijke evenementensector smacht naar groen licht Ondernemers in de zakelijke evenementensector kijken vol spanning uit naar de volgende coronapersconferentie. Maar voor Den Haag is de sector niet of nauwelijks een prioriteit, schrijft Riemer Rijpkema. 'Het is volstrekt onduidelijk waar men de keuzes op baseert.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Zakelijke evenementensector smacht naar groen licht Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren