Opinie Laat ook bij ACM, AFM en DNB het verschoningsrecht extern toetsen De 'geheimhoudersfunctionaris' van het OM staat terecht ter discussie. Maar ook bij bestuursrechtelijke onderzoeken van ACM, AFM en DNB wordt het verschoningsrecht getoetst door een eigen medewerker van de toezichthouder. Ook hier zou gekozen moeten worden voor toetsing door een rechter-commissaris, stelt advocaat Alvaro Pliego Selie in zijn opiniebijdrage.

