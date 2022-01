Opinie Waarom laat Accell het aan KKR over om waardeverschil dicht te fietsen? KKR ziet een ‘value-gap’ tussen de koers en de werkelijke waarde van Accell. Welke kansen ziet KKR die beleggers niet zien, en waarom verzilvert Accell die kansen niet zelf, vragen hoogleraar Leen Paape en Leo van de Voort zich af in hun opiniebijdrage.

