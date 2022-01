Opinie Geef de autoloze huishoudens meer financieel voordeel Mensen zonder auto hebben meer te besteden, bewegen meer en houden de stad leefbaarder. Dat zou best wat mogen opleveren, schrijft Onno Dwars in zijn opiniebijdrage. Bijvoorbeeld een lagere hypotheekrente, of een lagere zorgpremie.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Geef de autoloze huishoudens meer financieel voordeel Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren