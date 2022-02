Opinie

Nu even goed nadenken over het belasten van vermogen

Om problemen als die rond 'box 3' in de toekomst te voorkomen, moeten we ons nu de vraag stellen: welke soort belasting willen we precies heffen? Een belasting op de opbrengsten van het vermogen, op het bezit van het vermogen, of op vermogenswinsten? Het onderscheid lijkt subtiel maar is belangrijk, schrijft Joop van Lunteren, voormalig directeur-generaal van de Belastingdienst in zijn opiniebijdrage.