Opinie Ophef over concentratie kinderhartchirurgie is onterecht Het was een onmogelijke taak voor de ziekenhuizen om zelf te bepalen wie de deuren zou moeten sluiten. Om de (kinder)geneeskunde op een evenwichtige manier te organiseren over het kleine Nederland is landelijke regie nodig, stelt Luuk Versluis (KPMG) in zijn opiniebijdrage.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Ophef over concentratie kinderhartchirurgie is onterecht Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren