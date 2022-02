Expert De wonderlijke wederopstand van de sociaaldemocratie In veel Europese landen zien we de sociaaldemocraten als winnaars uit de verkiezingen komen. Teruggrijpen op klassieke sociaaldemocratische thema's en sterk leiderschap zorgen voor deze overwinning, schrijft hoogleraar politieke economie Catherine de Vries.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De wonderlijke wederopstand van de sociaaldemocratie Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren