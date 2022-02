Opinie Laat bezweringen van kabinet plaatsmaken voor goede informatie Bij besluiten op Europees niveau doet het kabinet te vaak alsof in delen van het proces geen rol is weggelegd voor de lidstaten of de Kamer, en stuurt het brieven rond met nietszeggende volzinnen, schrijft Kamerlid Roelien Kamminga (VVD). Het kabinet moet de Kamer veel beter informeren, stelt zij in haar opiniebijdrage.

