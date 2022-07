Essay Wie verlost ons van de bloeddorstige eenhoorn? Investeerders zijn in de ban van start-ups die snel torenhoge waarderingen kunnen krijgen. Deze eenhoorns hebben maar één instinct: heersen, ten koste van alles. Volgens FD-redacteur Jan Fred van Wijnen moet dit symbool van de start-upcultuur, dat vooral een instrument voor financiers is om rijk te worden, worden gedumpt.

