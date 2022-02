Opinie Dark stores zijn een zegen, maar niet in huidige vorm Met een nieuw, efficiënter systeem zouden dark stores kunnen bijdragen aan minder transportverkeer in de wijken. Daarvoor moeten gemeenten om tafel met flitsbezorgers, stelt Jeroen Gehlen in zijn opiniebijdrage.

