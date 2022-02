Opinie Klimaatregie hoort niet bij rechter maar bij overheid In Nederland is het klimaatbeleid onduidelijk. Dat maakt dat belangengroepen vaker naar de rechter stappen. Het kabinet moet zorgen dat de regie op de juiste plek terecht komt: niet bij de rechter, maar bij de overheid, schrijft Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW in haar opiniebijdrage. 'Van een Angelsaksische cultuur met talloze slepende rechtszaken en juridisch gekonkel wordt niemand beter.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Klimaatregie hoort niet bij rechter maar bij overheid Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren