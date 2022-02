Opinie

Ingrijpen van rechter toont falen van bedrijfsleven

VNO-NCW was decennialang een blok aan het been van de energietransitie, aldus advocaat Roger Cox en Milieudefensie-voorman Donald Pols. Dat rechters nu ingrijpen om het klimaat te redden, is een teken van het alomvattend falen van de bestuurlijke elites in politiek en bedrijfsleven. De boodschap is helder: nieuwe investeringen moeten in lijn zijn met de 1.5-graadnorm van het Klimaatakkoord van Parijs. Investeringen die daaraan niet voldoen zijn ernstige bedrijfsrisico's.