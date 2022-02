Opinie Ruimtevaart biedt kansen om vervuilers nog beter op te sporen Voor de aanpak van klimaatverandering is atmosfeermonitoring vanuit de ruimte essentieel. Zo kunnen we broeikasgassen en andere luchtvervuiling bij de bron opsporen. Nederland kan hierin voorop lopen. Maar dan moet het kabinet wel met een ambitieuze agenda voor aardobservatie komen, schrijven Henri Werij (TU Delft), Arnaud de Jong (TNO Industry), Jeroen Rotteveel (ISISPACE) en Rob Postma (Airbus Nederland).

