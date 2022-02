Opinie Randstedelijke arrogantie toont zich opnieuw in Noordtak-debat De Kamer drukt de nieuwe Noordtak van de Betuwelijn zonder voorkennis door. Een uiting van de tweedeling tussen de Randstad en het landelijk gebied, stelt burgemeester Mark Boumans van Doetinchem in zijn opiniebijdrage.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Randstedelijke arrogantie toont zich opnieuw in Noordtak-debat Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren