Expert Geen open wetenschap over de rug van werknemers Universiteiten willen dat artikelen van hun onderzoekers gratis online beschikbaar zijn, het zogenoemde 'open access'. Maar open access is geen doel dat alle middelen heiligt, schrijft hoogleraar Sigrid Hemels.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Geen open wetenschap over de rug van werknemers Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren