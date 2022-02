Expert Laat techbazen weer snel terugkeren op aarde Veel bigtechbedrijven investeren in nieuwe virtuele werelden. Dat geld hadden ze beter kunnen investeren in de verbetering van onze planeet. Consumenten en overheid, leg de bigtechbedrijven daarom langs de meetlat van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's), schrijft universiteitshoogleraar José van Dijck.

