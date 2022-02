Opinie Blijf hameren op het internationaal recht, juist nu Poetin dat met voeten treedt Vladimir Poetin wil met zorgvuldig gekozen taal de indruk wekken dat hij zich aan het internationale recht houdt. Dat zaait verwarring, en biedt bovendien handvatten voor Poetin-verheerlijkers. We moeten daarom blijven onderstrepen wat de uitgangspunten zijn van het (VN-)recht in het publieke en politieke debat, schrijven hoogleraar militair recht Marten Zwanenburg en hoogleraar cyber operations Paul Ducheine in hun opiniebijdrage.

