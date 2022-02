Opinie Laat ouderen zelf langdurige zorg in de toekomst betaalbaar houden Om de langdurige zorg in de toekomst betaalbaar te houden, moeten we ouderen inschakelen voor informele zorg. Bovendien kunnen we de kosten op een creatieve manier financieren: met de overwaarde op onze huizen. Dat levert vooral winnaars op, schrijven Marcel Canoy, Yvonne Krabbe en Xander Koolman van de Vrije Universiteit.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Laat ouderen zelf langdurige zorg in de toekomst betaalbaar houden Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren