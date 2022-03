Opinie Bouwstop is botte bijl in digitale economie De datacentersector wordt in het verdomhoekje geplaatst, betoogt Kees Verhoeven in zijn opiniebijdrage. Dat is schadelijk voor de digitale economie en voor de verduurzaming van de sector. 'Wie soevereiniteit nastreeft moet sleuteltechnologieën en sterke ecosystemen in huis hebben.'

