Opinie Investering en groei: kunnen we ons rijk rekenen? Wat overheidsinvesteringen bijdragen aan economische groei is lastig te bepalen. Bbp en productiviteitstoename geven een te smalle indicatie van onze welvaart. Het Centraal Planbureau verkent nieuwe indicatoren, schrijft CPB-directeur Pieter Hasekamp.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Investering en groei: kunnen we ons rijk rekenen? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren