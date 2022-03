ANP / Martin Bruining

Grondstoffen

Oekraïne heeft onnoemelijk veel grondstoffen die wij nodig hebben voor de digitale revolutie. Het land is nummer één qua bewezen natuurlijke grondstoffen, inclusief zeldzame metalen. Ook heeft het ‘s werelds grootste bewezen uraniumvooraad en is Oekraïne wereldwijd nummer 4 in titaniumexport, bezit het land de op twee na grootste voorraad ijzererts en is het wereldwijd nummer vier in export van turbines voor kernreactors en raketlanceersystemen.

Poetin heeft dit altijd beseft. Hij wist dat een westers Oekraïne de strategische machtsverhoudingen in Europa zou veranderen. De Oekraïense beweging richting EU is voor Poetin de werkelijke bedreiging. Een soeverein Oekraïne kan de gevaarlijke westerse afhankelijkheid van autocratische landen als Rusland en China verminderen. Onze welvaart staat op het spel. Alle reden om Oekraïne maximaal te steunen en klaar te staan voor een lidmaatschap van de EU.

Maarten van Eeghen is oud-directeur-generaal ministerie Verkeer en Waterstaat

Vluchtelingen

Bij het lezen over een warm onthaal voor Oekraïense vluchtelingen in Polen, moet ik denken aan de beelden van niet-witte vluchtelingen die niet op een warm onthaal kunnen rekenen.

Ik vraag me af wat de overweging is om dat niet te benoemen. Is niet waarheidsgetrouwer dat ‘witte vluchtelingen’ op een warm onthaal kunnen rekenen?

Anne Kervers, Zaandam

Taiwan

Dat de Russen komen lijkt als een paal boven water te staan. Maar tot waar? Rusland lijkt de steun te krijgen van China, in ieder geval niet een afkeuring in het openbaar.

Waarom? Omdat China naast energie ook nog iets anders van de Russen wil. Litouwen heeft Taiwan formeel erkend, een doorn in het oog van China.

Stel dat de Russen Litouwen binnenvallen en daar de macht overnemen, dan is het weer afgelopen met die ‘erkenning’.

Aart van Os, Oosterbeek

Democratiseren

Poetin eiste enkele weken geleden dat Oekraïne zich niet bij de Navo mag aansluiten. Die eis hadden we serieus moeten nemen.

Ondanks de miskleunen in Libië, Syrië en Afghanistan beseft het Westen nog steeds niet dat niet de hele wereld kunnen democratiseren . Nu krijgen we weer duizenden vluchtelingen. Is dat te prefereren boven een neutrale status van Oekraïne?

Natuurlijk heeft Poetin niet het recht Oekraïne te bezetten. Maar de westerse oorlogstaal is olie op het vuur.

Robert van Leeuwen, Wassenaar