Opinie Hoe de EU Poetins verdeel-en-heersstrategie kan weerstaan Guntram Wolff en Simone Tagliapietra van de Brusselse denktank Bruegel vrezen dat Rusland de Europese Unie uiteen gaat spelen. Om eensgezindheid te garanderen, moeten lidstaten gasvoorraden gaan delen én moet EU-lidstaten die zwaar lijden onder de anti-Russische sancties compenseren. Moeilijke politieke keuzes zijn onvermijdelijk, zoals meer gas oppompen of het openhouden van kerncentrales.

