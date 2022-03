Expert Alle ogen op twee leiders, maar volgers zijn beslissend De Oekraïense president Volodymyr Zelensky maakte als nieuwe president geen indruk, maar gooit nu hoge ogen in oorlogstijd. Het laat zien dat groot leiderschap niet zozeer aangeboren is, maar afhankelijk is van de context. Autocratische leiders als Vladimir Poetin hebben bovendien volgers nodig om hun positie te handhaven, schrijven hoogleraren Janka Stoker en Harry Garretsen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Alle ogen op twee leiders, maar volgers zijn beslissend Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren