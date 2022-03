Illustratie: Max Kisman voor Het Financieele Dagblad

We leven in een nieuwe werkelijkheid. Rusland is Oekraïne binnengevallen, zonder duidelijke aanleiding en met nog minder respect voor mensenlevens. Geen regeringsleider zag dit aankomen.

En nu slaan we ons voor de kop. We hebben zitten slapen, we dachten dat we veilig waren, dat we geen grote krijgsmacht meer nodig hadden en we niet aan de Navo-norm hoefden te voldoen. ‘Daar ben ik eigenlijk wel heel erg boos over, dat dit is gebeurd’, zei hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk bij BNR. ‘We kunnen emotioneler worden over genderneutrale toiletten, dan over het idee dat je misschien wel eens in zo’n situatie terecht komt.’

Wat een sufferds, wij hier in Nederland, dat we hebben lopen investeren in luxeprobleempjes als de gelijkheid van trans personen! En dat terwijl aan onze oostgrens een machtige vijand een militaire invasie plande.

Zag écht niemand dit aankomen? Voor leden van de lhbti-gemeenschap was het geen verrassing. In 2013 was de grootste demonstratie ooit van lhbti’ers in Nederland, die ik mede-organiseerde. Niet voor genderneutrale toiletten, maar omdat de Russische president Vladimir Poetin was uitgenodigd om het Nederland-Ruslandjaar te vieren. Wij vonden hem een dictator die zo’n podium niet verdiende.

‘Wat een sufferds, wij hier in Nederland, dat we hebben lopen investeren in luxeprobleempjes als de gelijkheid van trans personen!’

Dat jaar had het Russische parlement een vileine ‘antihomopropagandawet’ aangenomen, die het verbiedt om in de publieke ruimte te spreken over homoseksualiteit. Het Kremlin misbruikt deze wet om lhbti-mensenrechtenverdedigers te onderdrukken, hun kantoren leeg te halen en mensen gevangen te zetten. De Nederlandse regering zag hierin geen reden om Poetin met minder egards te ontvangen.

Er was maar één politiek leider in Nederland met een moreel kompas: de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Hij zei dat hij helaas iets belangrijkers te doen had en stuurde zijn lesbische loco-burgemeester Carolien Gehrels naar het koninklijk diner in het Scheepvaartmuseum.

Uit solidariteit met Russische lhbti’ers kwamen duizenden Nederlanders opdraven. De demonstratie bij het Scheepvaartmuseum maakte zoveel lawaai dat het diner verplaatst werd naar een andere zaal. Op hun borden gaven de demonstranten feedback aan het bezoek: ‘Putin, go homo!’

Heineken

Een jaar later, voor de Olympische Winterspelen in Sotsji, kwam de Nederlandse lhbti-beweging wederom in actie. We vroegen onze regering om, net als een aantal andere landen, geen koninklijke delegatie te sturen. Maar de voorliefde van Willem-Alexander voor sport was zo groot, en de naïviteit over Poetin zo overheersend, dat Nederland gezellig met een flinke delegatie afreisde naar Rusland.

Ook Heineken kreeg een bezoekje van Nederlandse activisten. Ons verzoek: maak in het Holland Heineken House duidelijk dat je de Russische lhbti-beweging een warm hart toedraagt. De bierbrouwer lachte ons nog net niet uit, want ‘Heineken maakt geen politieke statements’. Een paar maanden later was Heineken de sponsor van New York Pride. Politieke statements zijn pas interessant als er iets aan te verdienen valt.

Lachend gingen Willem-Alexander en Máxima met Poetin op de foto, biertje in de hand. Een week later, gevalideerd door al dat hoge bezoek, viel Poetin de Krim binnen. Acht jaar later slaat dat conflict over in de gruwelijke invasie in Oekraïne.

Uitgummen

Onze machthebbers kunnen hiervan leren dat zij een aanval op de mensenrechten van lhbti’ers altijd serieus moeten nemen. Filosoof Hannah Arendt beschrijft in haar boek ‘The Origins of Totalitarianism’ hoe een totalitair regime altijd begint met het uitgummen van verschillen tussen mensen. Hoe meer iedereen hetzelfde is, hoe makkelijker het wordt om een volk te onderdrukken.

Zie mensenrechten en machtspolitiek sowieso niet als tegenstelling. Minderheden zoals lhbti’ers hebben juist vaak een veel helderder beeld van hoe de macht zich gedraagt, dan mensen die comfortabel in de mainstream zitten. Zij zijn vaak de eerste zondebok: de kanarie in de kolenmijn.

Verdedig dus lhbti-rechten waar je kan. Een samenleving waar de meest kleurrijke types zichzelf mogen zijn, is een veilige, vreedzame en democratische samenleving. Heb extra oog voor lhbti-vluchtelingen, uit Oekraïne en andere landen.

‘Een samenleving waar de meest kleurrijke types zichzelf mogen zijn, is een veilige, vreedzame en democratische samenleving’

Ja, investeer in een sterke en moderne krijgsmacht om totalitaire leiders de wacht mee aan te zeggen. En luister tegelijkertijd naar hen die al acht jaar geleden smeekten om Poetin niet nog steviger in het zadel te helpen. Sta pal voor hun rechten, in oorlogs- en vredestijd. Veranker ze in de grondwet, veranker ze in de EU. Houdt die landen binnen de Unie die richting repressie bewegen, zoals Polen, streng in de gaten. Polen voerde eerst lhbt-vrije zones in, perkte daarna het recht op abortus in, en hielp toen de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht om zeep.

En bekijk ook Oekraïne door dezelfde kritische bril. Juist nu we overwegen het land de veilige haven van de EU binnen te loodsen. Leden van president Volodymyr Zelensky’s eigen partij deden nog in 2020 een voorstel voor een ‘antihomopropagandawet’, een bijna letterlijke vertaling van het Russische origineel.

Mensen wijzen, soms terecht, naar de grote gevoeligheid van de woke-jongeren die strijden voor gelijke behandeling. Maar misschien moeten juist de mensen in de gevestigde orde hun gevoel wat beter ontwikkelen. Dan hadden ze op cruciale momenten niet lachend de andere kant op gekeken, met een biertje erbij.

Nori Spauwen is politiek filosoof en oprichter van Embassy of Change. Ze werkte eerder als mensenrechtenlobbyist voor lhbti bij de VN en als diplomaat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.