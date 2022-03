Expert Juist mensen met ‘moreel mandaat’ zijn gevaarlijk Niet een gebrek aan normen, maar juist een sterk normbesef kan de oorzaak zijn van gevaarlijk gedrag. Het is daarbij risicovol als één norm als het hoogste goed wordt gezien. Want daardoor lijken mensen met andere normen letterlijk minderwaardig, schrijft Naomi Ellemers.

