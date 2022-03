Foto: ANP

Niemand weet hoe de Russische oorlog tegen Oekraïne zal eindigen, maar de meeste scenario’s zijn zwart of nog zwarter. Om ze beter te begrijpen, is het zinvol om te kijken naar de beruchtste rat ter wereld: de rat waarvan de Russische president Vladimir Poetin graag vertelt dat hij hem ooit — als jongen in het toenmalige Leningrad — achternazat in een gang. In de hoek gedreven draaide het dier zich om en viel hem aan.

Waarom heeft Poetin zijn best gedaan om ervoor te zorgen dat deze anekdote herhaald blijft worden door Ruslandkenners wereldwijd? Het voor de hand liggende antwoord is dat het zijn zoveelste verhulde dreigement is. Ik ben die rat en ik heb nucleaire klauwen, is de suggestie. Dus drijf me niet in de hoek.

Alle scenario’s voor het verdere verloop van de oorlog moeten rekening houden met het gezichtspunt van de rat. Als het nationale belang van Rusland centraal stond, zou de invasie er helemaal niet zijn gekomen, of kon die op elk moment worden beëindigd met onderhandelingen en een schikking. De aanval heeft Rusland alleen maar schade toegebracht, door het land internationaal te isoleren en de bevolking verder te verarmen. Rusland is dus niet de hoofdpersoon. Dat is de figuurlijke rat in het Kremlin.

Het heeft er alle schijn van dat Poetin is geïsoleerd en in zijn eigen mentale wereld verkeert. In tegenstelling tot zijn voorgangers in de Sovjet-Unie heeft hij geen politbureau om zich heen, hij beslist alleen. En net als andere tirannen uit heden en verleden – denk aan Saddam Hoessein – heeft hij alle reden om bezorgd te zijn over de gevolgen van politiek falen: een saaie maar vreedzame pensionering is minder waarschijnlijk dan een gewelddadig en abrupt einde.

Vanuit het perspectief van de rat bezien zijn er dus volop doodlopende gangen. Met die wetenschap in gedachten zijn dit de scenario’s.

1. De Oekraïners winnen

Een heldhaftige Oekraïense verdediging die er daadwerkelijk in slaagt om de Russische troepen te verdrijven, is militair gezien niet erg waarschijnlijk, maar deze uitkomst heeft de voorkeur van het grootste deel van de wereld. Een getraumatiseerd maar triomferend Oekraïne zou sneller integreren in het democratische Westen en nauwe banden aangaan met een Europese Unie die haar samenhang en vastberadenheid heeft hervonden. De Navo zou weer een duidelijke missie hebben. China, dat zijn oog heeft laten vallen op Taiwan, zou minder snel aan een eigen avontuur beginnen.

Maar Poetin zou in die metaforische hoek zitten. Hij heeft zich opgesteld als de verdediger van Rusland tegen een zogenaamd agressief Westen, en als de verlosser van etnische Russen en Slaven overal. Met een Oekraïense overwinning is al deze propaganda niet vol te houden. Poetin zou dit verlies politiek niet overleven en dat weet hij. Daarom zal hij niet toestaan dat dit scenario werkelijkheid wordt. In plaats daarvan zal hij een van de volgende drie paden kiezen.

2. Een Russisch schrikbewind

Hij kan de aanval drastisch escaleren, met conventionele wapens. Dat komt erop neer dat hij Oekraïne naar overgave bombardeert. Het verlies aan levens van zowel burgers als militairen zou verschrikkelijk zijn, maar Poetin maalt daar niet om. Hij zou een haatdragend Oekraïne inlijven — als een nominaal onafhankelijke marionettenstaat of als een deel van Groot-Rusland — en misschien voor de goede orde ook Wit-Rusland toevoegen.

Om oppositie in eigen land en in Oekraïne de kop in te drukken zou Poetin de transformatie van Rusland in een politiestaat moeten voltooien. De laatste resten vrijheid van meningsuiting zouden verdwijnen. Poetins rijk zou blijvend een paria worden in de internationale gemeenschap. De wereld krijgt een nieuw IJzeren Gordijn.

3. Een nieuw Afghanistan

Of Poetin escaleert minder drastisch en stuurt net genoeg Russische militaire macht naar Oekraïne om een totale nederlaag te voorkomen. Het land kan dan worden wat Afghanistan was voor de Sovjetleider Leonid Brezjnev na 1979, en voor de Verenigde Staten en hun bondgenoten na 2001: een moeras.

De menselijke prijs zou nog steeds choquerend zijn. Allereerst voor de Oekraïners, maar ook voor Russische soldaten en gewone Russen, die te lijden zouden hebben van toegenomen onderdrukking en ontberingen als gevolg van sancties. Poetin zou daar geen bezwaar tegen hebben, mits hij denkt dat zijn positie in het Kremlin veilig blijft. Dat nog altijd vanuit het perspectief van de rat: een moeras lijkt wel heel erg veel op die hoek van de gang, maar dan voor onbepaalde tijd.

4. Escaleren om te de-escaleren

Als hij echt lijkt op de rat die hem zou hebben aangevallen, zal Poetin op zijn minst nadenken over een andere, letterlijk nucleaire optie. Hij heeft daar al op gehint. Op basis van de bewering dat de Navo en de EU hem in de hoek drijven door Oekraïne te steunen met wapens en andere middelen, kan hij een of meer ‘beperkte’ nucleaire aanvallen uitvoeren, met zogeheten tactische (dat wil zeggen relatief lichte) kernkoppen.

Poetin zou erop gokken dat het Westen niet namens Oekraïne zal terugslaan, omdat dat zou leiden tot nucleaire aanvallen over en weer met zogeheten strategische (zwaardere) kernwapens, met als gevolg mutual assured destruction, zoals het in de Koude Oorlog heette: gegarandeerde wederzijdse vernietiging. Poetin zou dat risico nemen, net als de rat.

Oekraïne zou geen andere keuze hebben dan capitulatie, net als Japan in 1945. Dat is waarom militairen deze strategie betitelen als ‘escaleren om te de-escaleren’. De wereld zou niet meer hetzelfde zijn: Hiroshima en Nagasaki zouden gezelschap krijgen van andere plaatsnamen op de lijst van menselijke vernietiging. Maar Poetin kan zeggen dat hij zichzelf uit de doodlopende gang heeft weten te bevrijden.

5. Een nieuwe Russische revolutie

Er zijn ook meer optimistische scenario’s. Ondanks Poetins gordijn van propaganda en desinformatie zijn er genoeg Russen die doorzien wat er gaande is, en hoe groot de risico’s zijn. Zij zouden in opstand kunnen komen. Dit kan de vorm aannemen van een brede oppositiebeweging rond een oppositieleider als Aleksej Navalny. Of het kan een coup of putsch zijn binnen de elite.

Geen van beide typen opstand lijkt vooralsnog erg waarschijnlijk. Het is de Russen niet ontgaan dat hun buren, de Wit-Russen, sinds augustus 2020 heldhaftig in opstand zijn gekomen tegen hun dictator, met als enige resultaat meer wrede onderdrukking. En alle leden van Poetins kring, of wat daarvan over is, weten hoe het is afgelopen met de samenzweerders rond Claus von Stauffenberg in 1944.

Niettemin is een Russische revolutie van binnenuit de best mogelijke uitkomst. Het nieuwe bewind in Moskou kan de aanval op Oekraïne helemaal op het conto van Poetin schrijven, omdat dat de waarheid is. Het kan zich vervolgens terugtrekken zonder dat dat als blijk van zwakte wordt opgevat. De internationale gemeenschap kan Rusland vervolgens met open armen ontvangen. De wereld, inclusief Rusland, zou erop vooruitgaan.

6. China komt tussenbeide

Een minder gunstig, maar waarschijnlijker scenario draait om Peking. Officieel is het China van president Xi Jinping een bondgenoot van Rusland, of in elk geval een partner in de krachtmeting met het Westen onder Amerikaanse aanvoering. Maar China ziet zichzelf als een opkomende wereldmacht en Rusland als een wereldmacht in verval. In Xi’s ogen is Poetin soms nuttig, maar ook een risico.

In het bijzonder heeft China gemengde gevoelens over Poetins aanval, omdat die inbreuk maakt op de nationale soevereiniteit van een ander land. Dat is precies het beginsel waarop Xi een beroep zou doen als hij ooit Taiwan inlijft (volgens hem een Chinese provincie) en vervolgens eist dat de Verenigde Staten zich afzijdig houden. En China, dat beschikt over een klein maar snelgroeiend kernarsenaal, zal zeker niet zijn zegen geven aan het gebruik van tactische kernwapens en de wereldwijde chaos die dan wordt ontketend.

Vooralsnog heeft Xi’s ambivalentie Peking genoodzaakt tot een dubbelhartige positie die moeilijk vol te houden is. Vorige week stemden bij de Verenigde Naties 141 landen voor het afkeuren van Poetins agressie. China had zich kunnen voegen bij de vier schurkenstaten (Wit-Rusland, Noord-Korea, Eritrea en Syrië) die samen met Rusland tegen de resolutie stemden. In plaats daarvan onthield China zich van stemming, met nog 34 landen.

Als China Poetin zou willen intomen, dan beschikt het over de slagkracht. Het kan de economische en diplomatieke reddingsboeien terugtrekken die Moskou nodig heeft. Het kan tegelijkertijd in stilte zoeken naar geheime luikjes aan het eind van de gang. Want de beste manier om om te gaan met een in het nauw gedreven rat is doorgaans om het beest te laten ontsnappen voor het meer schade aanricht.

Andreas Kluth is columnist bij Bloomberg. Hij was hoofdredacteur van de Engelstalige editie van de Duitse zakenkrant Handelsblatt en werkte twintig jaar bij The Economist.

Copyright © Bloomberg LP