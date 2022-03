Nee, dure olie veroorzaakte niet de coronapandemie. Dus dat de mondiale economie begin 2020 in een recessie belandde, kwam niet doordat de olieprijs daarvoor weer boven de $60 per vat was uitgekomen. De Opec en Rusland waren gaan samenwerken en hadden productiebeperkingen afgesproken. Een drone-aanval van rebellen op Saoedi-Arabische raffinaderijen in 2019 deed de rest. Met de virusuitbraak op een markt in China had dat natuurlijk allemaal niets te maken.

Ik wil met bovenstaande grafiek dus zeker niet suggereren dat iedere recessie wordt veroorzaakt door dure olie. Soms is er gewoon een andere reden. Zoals in 2001, toen het knappen van de internetzeepbel en de aanslagen van 9/11 in veel landen tot een recessie leidden. De olieprijs bewoog in die periode ook flink omhoog, door Opec-optreden en onzekerheid rond de Amerikaanse inval in Irak. Maar olie was ook toen niet de hoofdoorzaak.

In veel gevallen is er echter wel een duidelijke relatie. De eerste en tweede oliecrisis in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn misschien wel de beste voorbeelden. Inflatie, stagflatie, hard ingrijpen van centrale banken, de recessie van begin jaren tachtig: het werd allemaal direct of indirect veroorzaakt door de olieschokken.

Voor alle duidelijkheid: de grafiek laat de olieprijs in dollars zien, gecorrigeerd voor inflatie in de Verenigde Staten, teruggerekend vanaf januari 2022. Het is dus niet de olieprijs die daadwerkelijk werd afgerekend, maar de prijs uitgedrukt in ‘dollars van 2022’. Eerder deze week schreef FD-collega Marcel de Boer over de olieprijs in euro’s: die staat nu op de hoogste stand ooit, vanwege daling van de wisselkoers. Mijn grafiek is in dollars, en neemt dat koerseffect dus niet mee. Ik heb zo goed en zo kwaad als dat ging bekeken hoe de grafiek eruitziet in euro’s of guldens en gecorrigeerd met Nederlandse inflatie. Kwalitatief bleef het beeld overeind: zo ongeveer iedere periode van recessie en groeivertraging werd voorafgegaan door sterk stijgende olieprijzen.

Terug naar de grafiek zelf. Begin jaren negentig vertraagde de economie in veel landen ook sterk. In Nederland sprak men over ‘baanloze groei’, want er was geen echte recessie maar de werkloosheid liep wel op. Dit volgde op een piek in de olieprijs, na de inval van Irak in Koeweit.

Dat was ook bij de kredietcrisis en de eurocrisis het geval. In de zomer van 2008, voorafgaand aan de val van Lehman Brothers, bereikte de olieprijs zelfs de hoogste dollarprijs ooit. En toen enkele jaren later de eurocrisis uitbrak, was olie duur door de Arabische lente en de daaropvolgende burgeroorlogen. Natuurlijk hadden beide crises een andere hoofdoorzaak (banken, hypotheken, schulden), maar dure energie gooide wel olie op het vuur. En het weerhield ook centrale banken van snel optreden.

Waarom al deze geschiedenislessen? Omdat olie nu weer duur is. De afschuwelijke Oekraïne-oorlog heeft de prijs tot ruim boven de $100 opgestuwd. Veel analisten denken dat olie nog veel duurder kan worden: JP Morgan heeft het over $185 per vat. Vergeleken met het leed van de Oekraïners en de bedreiging voor de wereldorde zijn hogere prijzen natuurlijk van weinig belang. Maar dit is een rubriek over macro-economie, dus ik kan er niet omheen: de grafiek suggereert dat ook de economie moeilijke tijden ingaat. Het optimisme in de industrie is nog altijd hoog, we zijn immers met volle vaart de coronacrisis uitgekomen, althans voorlopig. Maar langdurig hoge energieprijzen kunnen dat optimisme breken. Consumenten voelen al langer nattigheid en zijn, ondanks record-lage werkloosheid, reeds in inflatieverdriet weggezakt.

Economen van de Rabobank spreken deze week van de grootste aanbodschok sinds 1979, het jaar van de Iraanse revolutie. Zij vrezen dat we een stuk dichter bij een recessie-scenario zijn gekomen. De combinatie van dure energie, grondstoffen en voedsel, en nieuwe problemen in de productieketen, zou de wereldeconomie een harde klap kunnen toedienen. Het eerst in Europa.

Nee, dure olie is niet altijd de oorzaak van een recessie. Maar met de toch al hoge inflatie, de onmacht van centrale banken, tekorten en andere restschade van de pandemie, hou ik mijn hart vast. Volgende week komt het Centraal Planbureau met een nieuwe raming. Benieuwd hoe optimistisch men daar nog durft te zijn.