De oorlog die Rusland heeft ontketend in Oekraïne is net iets meer dan een week oud, maar heeft Europa al onherkenbaar veranderd. Defensie was bijvoorbeeld vroeger voor menig lidstaat van de Europese Unie een stiefkindje, maar die benadering is met de nieuwe dreiging in het Oosten onhoudbaar. Duitsland gaf het startschot voor een broodnodig debat over de Europese defensie door een enorm bedrag in zijn krijgsmacht te pompen.

Bij het opleggen van sancties richting Rusland toonde de Unie een beslisvermogen dat in decennia niet was vertoond. Europa trok daarbij goed gecoördineerd samen op met bondgenoten zoals de VS, maar ook met het Verenigd Koninkrijk.

De Russische agressie in Oekraïne heeft de Unie daarbij met de neus op de feiten gedrukt. Niet alleen is meer samenwerking nodig op veiligheidsgebied, ook moet Europa alles op alles zetten om snel zijn afhankelijkheid van energie, grondstoffen en technologie van buiten de Europese Unie te verminderen.

Op zich hadden de frictie met China en de politieke onzekerheid in de VS vanwege het optreden van voormalig president Donald Trump al duidelijk gemaakt dat Europa niet meer kan uitgaan van oude zekerheden. Het besluit van de Russische president Vladimir Poetin om zijn buurland met grof geweld aan te vallen, accentueert die vaststelling extra.

Hoe de oorlog in Oekraïne afloopt, is uiteraard cruciaal voor de vraag welke veiligheidsstrategie de EU moet voeren. Sommige analisten houden er bij een Russische zege - en die is waarschijnlijk -rekening mee dat een Russisch-Chinese as zich tegenover het Westen gaat opstellen. Ze hebben het al over een nieuwe Koude Oorlog. Dit zal moeten blijken.

Een lijn van denken in het debat over de Russische agressie is dat het Westen geen oog heeft gehad voor de pijn die Moskou voelde over de teloorgang van de Sovjet-Unie, en daar rekening mee had moeten houden. Dit miskent de pogingen van de Europese Unie in de afgelopen twintig jaar om via topberaden, akkoorden en diplomatie van regeringsleiders zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron te bouwen aan een duurzame, voor beide zijden voorspelbare relatie met Moskou.

Rusland was daarbij volop aangesloten op de wereldeconomie. Het irrationele besluit van Poetin om dit alles uit wrok over vermeend onrecht overboord te gooien, maakt dat de EU tot in lengte van jaren rekening moet houden met instabiliteit - of erger - aan haar oostelijke grenzen. Alleen een versterkt Europa kan zo'n uitdaging aan.