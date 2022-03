Opinie De moderne filantroop schenkt democratisch Met de opkomst van de superrijken die enorme schenkingen doen, neemt de invloed van filantropen toe. Maar hun grote giften zijn niet altijd in het publieke belang. Een schenking aan een chique school, bijvoorbeeld, bevoordeelt vooral de rijke elite. Toch betalen alle burgers aan zo'n schenking mee, via de fiscale aftrek. Niels Kattenberg, charity manager bij Rabobank, pleit daarom voor democratischer schenken.

