Opinie Sluit de belastingparadijzen, dat is pas echte moed De Russische oligarchen en hun families kregen altijd een warm welkom in de westerse financiële wereld en high society. Hierdoor voelden zij niet de noodzaak om in hun thuisland Poetin aan banden te leggen, schrijft Daron Acemoglu. 'Poetins speelruimte was aanzienlijk beperkt als de Russische elites niet hadden beschikt over een goudomrande achterdeur naar het westen.'

