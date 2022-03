Opinie Zo komen we snel en duurzaam van het Russische gas af Joe Biden kondigt een boycot af voor olie en gas uit Rusland en de Europese Commissie presenteert verregaande plannen om minder Russisch gas af te nemen. De Nederlandse energietransitie krijgt een nieuwe dimensie, door de oorlog én door het laatste alarmerende klimaatrapport van de Verenigde Naties. Het kabinet lijkt nog te twijfelen, maar een aantal lastige besluiten is onafwendbaar, schrijven oud-Kamerlid Jan Vos en emeritus hoogleraar Wim Turkenburg.

