Opinie Denk maar niet dat Nederland ineens gastvrij is geworden Hoe erg het oorlogsgeweld ook is, Nederlanders hebben pas een open houding voor vluchtelingen als ze denken dat het Europeanen zijn, schrijft hoogleraar Leo Lucassen. Dat kan voor andere vluchtelingen juist nadelig uitpakken.

