De Europese Centrale Bank verraste donderdag de markten door de afbouw van het opkoopprogramma niet alleen door te zetten, maar ook te versnellen. In plaats van het opkoopprogramma door te laten lopen tot in het vierde kwartaal, worden de aankopen in drie maanden uitgefaseerd onder de voorwaarde dat de economische omstandigheden niet al te zeer verslechteren.

Daarna zal de ECB de tijd nemen om te kijken wanneer een renteverhoging aan de orde kan zijn. Eerder was het plan nog om automatisch de rente te verhogen zodra het opkoopprogramma zou zijn afgebouwd.

Markten hadden verwacht dat de centrale bank zou wachten tot het stof is neergedaald in de oorlog in Oekraïne, alvorens de weg naar het beëindigen van het opkopen in te slaan. De impact op de economische groei en vooral de inflatie is immers hoogst onzeker en zou zomaar op termijn tot een behoorlijke recessie kunnen leiden.

Door de beslissing niet voor zich uit te schuiven, geeft de ECB twee belangrijke signalen af. Ten eerste dat de centrale bank het enige mandaat dat hij heeft – prijsstabiliteit op de middellange termijn – serieus neemt en belangrijker acht dan economische groei op de korte termijn.

Maar veel belangrijker is dat de ECB nu zijn onafhankelijkheid onbetwist bewijst. De monetaire beleidsmakers hebben in de afgelopen jaren veel kritiek gekregen, met name uit Duitsland en Nederland, dat zij de kastanjes uit het vuur zijn gaan halen voor de politiek. Door de rente laag te houden en zelfs negatief te maken, konden hervormingen worden uitgesteld, liepen staatsschulden verder op zonder dat zij onhoudbaar leken en werden spaarders gestraft.

De hardnekkig lage inflatie verschafte de ECB daarvoor ook een alibi. Zolang de doelstelling niet werd behaald, kon de centrale bank ook niet veel anders doen dan stimulerend beleid voeren.

Maar nu de inflatie torenhoog is en ook de ECB zelf verwacht dat die zich in de aankomende jaren rond de doelstelling van 2% zal bewegen, moet de centrale bank ook handelen. Het besluit om ondanks de onzekerheden de weg naar normalisatie alvast in te slaan en tegelijkertijd te zeggen dat als de feiten weer veranderen, het beleid ook weer zal veranderen, is dan ook consistent met het mandaat dat de lidstaten aan de centrale bank hebben gegeven.

Het is een verstandig besluit en goed voor de geloofwaardigheid van de ECB. Daarmee is een belangrijke stap gezet richting het terugbrengen van de verantwoordelijk voor de economie naar gekozen bestuurders. Daar hoort die verantwoordelijkheid ook thuis.