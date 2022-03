Expert Bedenken wat moreel juist is, doe je beter in vredestijd De exodus uit Rusland van westerse bestuurders en bedrijven is in volle gang. Steeds vaker is het de samenleving die hen dwingt om het 'goede' te doen. Maar bedrijven zouden hierover juist vooraf moeten nadenken. Het is cruciaal dat je je principiële uitgangspunten pro-actief formuleert, en niet pas als de externe druk al wordt opgevoerd, schrijft hoogleraar Femke de Vries.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Bedenken wat moreel juist is, doe je beter in vredestijd Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren