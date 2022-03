Opinie Uw gemeente kan het niet allemaal alleen De gemeenten staan de komende tijd voor lastige opgaven: van woningnood en jeugdzorg tot energietransitie. Dit kunnen de gemeenten niet alleen aan. Samenwerking met burgers, bedrijven en andere instellingen is noodzakelijk, schrijft SCP-directeur Kim Putters.

