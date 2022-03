Opinie Europa moet doorzien wat schuilgaat achter Russisch-Chinese vriendschap China's beleid van 'pro-Russische neutraliteit' is niet geloofwaardig. De EU doet er goed aan om snel de maatregelen van de Verenigde Staten volgen, die hun belangrijkste technologieën beschermen en hun importafhankelijkheid van China verminderen. Ook moet de EU samenwerken met, of zelfs deelnemen aan, het militair verbond QUAD, schrijven Henk Schulte Nordholt en Alex Krijger.

