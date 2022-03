Opinie Behoud de collectiviteitskorting in de zorg De Tweede Kamer overweegt de collectiviteitskorting in de zorg af te schaffen. Deze zou de solidariteit ondermijnen. Maar het is juist de budgetpolis die de solidariteit bedreigt, schrijft Hans Kamps in zijn opiniebijdrage. 'De collectieve zorgverzekering is de beste manier om preventie in de zorg te bevorderen.'

