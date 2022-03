Opinie Laat Nederland beschamend verdienmodel stopzetten Om de Russische oligarchen die Poetins oorlog in Oekraïne mogelijk maken financieel te raken, stelt Lousewies van der Laan, directeur van Transparency International Nederland, vijf concrete stappen voor die ons land nu kan zetten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Laat Nederland beschamend verdienmodel stopzetten Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren