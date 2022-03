Opinie Laten we thuiswerken niet als de heilige graal omarmen Het kabinet wil het hybride werken stimuleren, schreef minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag aan de Tweede Kamer. Jan de Quay, directeur van een vastgoedadviesbedrijf, vreest de gevolgen voor jongere werknemers en de werkcultuur.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Laten we thuiswerken niet als de heilige graal omarmen Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren