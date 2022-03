Milieu en klimaat We moeten energie besparen, waar blijft de persconferentie? Nederland wil niet meer afhankelijk zijn van Russische fossiele energie. Waarom is er dan sinds het uitbreken van de oorlog geen enkele maatregel ingevoerd die het energieverbruik van de Nederlanders direct naar beneden brengt? Hiske Arts spoort het kabinet aan tot meer actie.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: We moeten energie besparen, waar blijft de persconferentie? Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren