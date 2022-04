Essay

Het grote geld zit verstopt in de kleine bv

De druk op het kabinet neemt toe om te wieden in de belastingvoordelen voor kapitaal en vermogen in bv’s, waarin inmiddels ruim €400 mrd is opgepot. Daar zijn sterke argumenten voor en de vraag is waarom dat al niet veel eerder is gebeurd. Volgens journalist Ed Groot is hardnekkige beeldvorming een belangrijke verklaring en dan vooral de mythe dat het mkb de ‘banenmotor van onze economie’ zou zijn.