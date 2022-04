Opinie De week dat Sywert onze ophefverslaving bevredigde De hype-van-het-moment bevredigt steeds opnieuw onze sensatielust en volkswoede. Daardoor hebben we geen energie en discipline meer om ons in oorzaken te verdiepen. Liever focussen we ons op gevolgen. Bewindslieden komen op deze manier met veel weg, schrijft Julia Wouters.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De week dat Sywert onze ophefverslaving bevredigde Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren