Expert Deloitte-onderzoek mondkapjesdeal niet zaligmakend Niet de regering, maar de Tweede Kamer had de opdracht moeten geven tot een onderzoek naar de mondkapjesaffaire. De Kamer heeft immers een controlerende functie. En met de publicatie van deelrapportages kunnen we het onderzoek versnellen, schrijft hoogleraar Marcel Pheijffer.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Deloitte-onderzoek mondkapjesdeal niet zaligmakend Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren