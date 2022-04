Opinie Meer asfalt werkt niet, meer thuiswerken wel Laten we geen gemeenschapsgeld meer verspillen aan de uitbreiding van snelwegen. We moeten immers onze stikstofuitstoot reduceren én we willen graag meer thuiswerken. Dat levert kansen op die we moeten doorvoeren in heldere beleidskeuzes, schrijft Rob van Tilburg, directeur programma's bij Natuur & Milieu.

