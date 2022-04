Opinie Versterking van ons leger begint niet bij tanks en vliegtuigen, maar bij denkkracht en mensen Sinds de oorlog in Oekraïne staat versterking van onze krijgsmacht weer volop op de agenda. Nederland moet vooraf goed afwegen hoe we dat gaan doen, schrijft Martijn Kitzen, hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie en oud-officier.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Versterking van ons leger begint niet bij tanks en vliegtuigen, maar bij denkkracht en mensen Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren