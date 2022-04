Opinie De Hongaarse rebellie tegen Brussel heeft economische gronden We zien volop analyses over de recente verkiezingsoverwinning van de Hongaarse premier Viktor Orbán. Analisten verklaren zijn zegetocht aan de hand van het mediakartel van Orbán's Fidesz-partij, het Hongaarse kiesstelsel, anti-migratiesentimenten en nationalisme. Volgens politiek econoom Jasper Simons ligt de reden voor Orbán's populariteit veel meer voor de hand: 'It's the economy, stupid!'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De Hongaarse rebellie tegen Brussel heeft economische gronden Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren