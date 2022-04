Opinie We moeten ons bezinnen op het bestaansrecht van algoritmen Volgens Jurriaan Parie is het zaak dat de Nederlandse overheid werk maakt van nationale wetgeving voor algoritmen, vergelijkbaar met de verplichting voor banken om hun algoritmische modellen openbaar te maken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: We moeten ons bezinnen op het bestaansrecht van algoritmen Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren