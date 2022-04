Opinie Een vlak land waar verdeling anders kan De rijkste 1% betaalt in verhouding de minste belasting. Sleutel tot herverdeling ligt in het belasten van kapitaal. Het reële rendement op vermogen belasten is een eerste zet. Daarnaast is het goed naar box 2 te kijken, schrijft CPB-directeur Pieter Hasekamp.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Een vlak land waar verdeling anders kan Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren