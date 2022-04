Opinie Invulling nieuw pensioenstelsel slaat de plank mis Er is een nieuw pensioenstelsel in de maak. De nodeloos complexe invulling van het nieuwe pensioen en de manier waarop deelnemers en gepensioneerden het nieuwe systeem worden 'ingerommeld' doet bij voormalig pensioenactuaris Jan Tamerus de twijfel toeslaan.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Invulling nieuw pensioenstelsel slaat de plank mis Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren