Essay Waarom is een buurthuis minder waard dan een parkeerplaats? Nederland kent een groeiend tekort aan laagdrempelige ontmoetingsplaatsen, waar je geen €3 betaalt voor een kopje koffie. Volgens journalist en sociaal geograaf Floor Milikowski komt dat door onze manier van denken. We vinden het vanzelfsprekend dat financieel rendement de boventoon voert, en niet de maatschappelijke opbrengst.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Waarom is een buurthuis minder waard dan een parkeerplaats? Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren